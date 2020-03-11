Apple отменила презентацию новых iPhone и iPad из-за коронавируса

11 марта, 2020, 17:03

Компания Apple отменила весеннюю презентацию своих новых продуктов, назначенную на конец марта

Проводить ее запретили власти округа Санта-Клара, которые опасаются распространения коронавируса, передает Cultofmac.

Также из-за вируса компания не смогла выпустить достаточное количество своих устройств, чтобы запустить их в продажу вскоре после презентации.

Презентация Apple должна была состояться 31 марта в театре имени Стива Джобса в штаб-квартире компании. На нем компания должна была представить бюджетный iPhone (известный как iPhone 9) и iPad Pro с тройным модулем камеры.

Власти округа Санта Клара запретили собирать более тысячи людей в одном месте с 11 марта по 1 апреля. Это была основная причина отмены конференции, сообщает источник.

Другой причиной решения стала неготовность к старту продаж новых устройств. Из-за коронавируса многие поставщики компонентов Apple в феврале закрыли свои заводы в Китае. Сейчас фабрики работают, однако не в полную силу из-за ограничений на перемещение людей, а также нехватки работников.

В Apple заявляют, что наблюдают за ситуацией для лучшей оценки графика производства компонентов и финальной сборки своих продуктов.