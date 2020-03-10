 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за обвала цен на нефть АМКУ ждет снижения цен на горючее украинскими АЗС

Из-за обвала цен на нефть АМКУ ждет снижения цен на горючее украинскими АЗС


фото: pmg.ua
В связи с обвалом мировых цен на нефть на около 30% автозаправочные станции должны снизить цены на бензин

Об этом заявили в Антимонопольном комитете Украины.

"Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение", - заявили в Антимонопольном комитете.

Там отмечают, что крупные продавцы бензина достаточно часто мгновенно повышают цены на бензин в случае, если растут цены на нефть, однако в случае падения цен на нефть цены на топливо падают более постепенно.

  • Напомним, 9 марта мировые цены на нефть в течение дня упали на 30% . Этому способствовала паника на рынках, связанная с коронавирусом, а также отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 марта, 2020 вторник

9 марта, 2020 понедельник

больше новостей

10 марта, 2020 вторник

9 марта, 2020 понедельник

8 марта, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать