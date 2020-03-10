Из-за обвала цен на нефть АМКУ ждет снижения цен на горючее украинскими АЗС
10 марта, 2020, 10:55
В связи с обвалом мировых цен на нефть на около 30% автозаправочные станции должны снизить цены на бензин
Об этом заявили в Антимонопольном комитете Украины.
"Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение", - заявили в Антимонопольном комитете.
Там отмечают, что крупные продавцы бензина достаточно часто мгновенно повышают цены на бензин в случае, если растут цены на нефть, однако в случае падения цен на нефть цены на топливо падают более постепенно.
- Напомним, 9 марта мировые цены на нефть в течение дня упали на 30% . Этому способствовала паника на рынках, связанная с коронавирусом, а также отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией.
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