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Espreso.tvОбществоИтальянцы штурмовали супермаркеты после расширения карантина на всю территорию страны

Итальянцы штурмовали супермаркеты после расширения карантина на всю территорию страны


фото: La Repubblica
После объявления премьер-министром Италии Джузеппе Конте о введении карантина на всей территории страны перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на итальянские СМИ.

В пояснительной записке правительства отмечается, что супермаркеты останутся открытыми и будут регулярно обеспечиваться продукцией, населению рекомендовано не "паниковать, скупая продукты питания или товары первой необходимости, которые можно будет купить в ближайшие дни".

Чиновники уточняют, что ограничения передвижения людей не касается необходимости выйти из дома за покупками.

Однако, несмотря на эти предупреждения, ряд граждан отправился в супермаркеты, образовав очереди.

Картофель, сухари, молоко, сахар, мука, а также мыло и дезинфицирующие средства - именно эти товары пользуются наибольшим спросом.

Супермаркеты в течение ночи привлекли дополнительных работников, чтобы контролировать очереди. В Палермо пришлось привлекать полицию, чтобы избежать столкновений.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал в понедельник вечером указ, распространяющий все меры предосторожности, принятые в воскресенье в районах Северной Италии, на всю страну, чтобы "сдержать распространение вируса".

Он подчеркнул, что на севере больше нет "красной зоны", а вся Италия становится "зоной, охраняемой". Всем итальянцам придется "избегать поездок", кроме как на работу, за продуктами или за медицинской помощью.

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