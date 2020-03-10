Власть и олигархи хотят уничтожить малый и средний бизнес, - Синютка

10 марта, 2020, 13:18

Власть и олигархи хотят уничтожить малый и средний бизнес

Как пишет "Четвертая студия", народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка на своей странице в ФБ отметил, что "сейчас самое главное всем вместе защитить предпринимателей, которые обеспечивают работой миллионы украинцев в СВОЕЙ стране!"

"Призываю каждого присоединиться к акции поддержки # SAVEФОП , которая состоится 18 марта в Киеве, чтобы показать, что налоговый террор и "выворачивание карманов" предпринимателей - это не та экономическая модель, по которой должна развиваться страна", - отметил Олег Синютка.