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Espreso.tvОбществоВласть и олигархи хотят уничтожить малый и средний бизнес, - Синютка

Власть и олигархи хотят уничтожить малый и средний бизнес, - Синютка

Власть и олигархи хотят уничтожить малый и средний бизнес

Как пишет "Четвертая студия", народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка на своей странице в ФБ отметил, что "сейчас самое главное всем вместе защитить предпринимателей, которые обеспечивают работой миллионы украинцев в СВОЕЙ стране!"

"Призываю каждого присоединиться к акции поддержки # SAVEФОП , которая состоится 18 марта в Киеве, чтобы показать, что налоговый террор и "выворачивание карманов" предпринимателей - это не та экономическая модель, по которой должна развиваться страна", - отметил Олег Синютка.

 

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