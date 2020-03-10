Власть и олигархи хотят уничтожить малый и средний бизнес, - Синютка
10 марта, 2020, 13:18
Власть и олигархи хотят уничтожить малый и средний бизнес
Как пишет "Четвертая студия", народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Олег Синютка на своей странице в ФБ отметил, что "сейчас самое главное всем вместе защитить предпринимателей, которые обеспечивают работой миллионы украинцев в СВОЕЙ стране!"
"Призываю каждого присоединиться к акции поддержки # SAVEФОП , которая состоится 18 марта в Киеве, чтобы показать, что налоговый террор и "выворачивание карманов" предпринимателей - это не та экономическая модель, по которой должна развиваться страна", - отметил Олег Синютка.
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