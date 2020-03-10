В Украину идут дожди, - синоптик Наталья Диденко
10 марта, 2020, 10:20
11 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди
Об этом сообщила синоптик Эспрессо Наталья Диденко на странице в Facebook.
"11 марта в Украину придет атмосферный фронт. А, следовательно, дожди. Юг разве что удержится от осадков", - предупредила синоптик.
Ветер будет западным, порывистым.
Температура воздуха на Западе и Севере невысокая, + 8 + 11 градусов, Юг, Восток и большинство Центра порадуются теплом воздуху, + 10 + 15 градусов.
В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, +9, +10 градусов.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-