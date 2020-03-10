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Espreso.tvОбществоВ Украину идут дожди, - синоптик Наталья Диденко

В Украину идут дожди, - синоптик Наталья Диденко

11 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди

Об этом сообщила синоптик Эспрессо Наталья Диденко на странице в Facebook.

"11 марта в Украину придет атмосферный фронт. А, следовательно, дожди. Юг разве что удержится от осадков", - предупредила синоптик.

Ветер будет западным, порывистым.

Температура воздуха на Западе и Севере невысокая, + 8 + 11 градусов, Юг, Восток и большинство Центра порадуются теплом воздуху, + 10 + 15 градусов.

В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, +9, +10 градусов.

 

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