В Украину идут дожди, - синоптик Наталья Диденко

10 марта, 2020, 10:20

11 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди

Об этом сообщила синоптик Эспрессо Наталья Диденко на странице в Facebook.

"11 марта в Украину придет атмосферный фронт. А, следовательно, дожди. Юг разве что удержится от осадков", - предупредила синоптик.

Ветер будет западным, порывистым.

Температура воздуха на Западе и Севере невысокая, + 8 + 11 градусов, Юг, Восток и большинство Центра порадуются теплом воздуху, + 10 + 15 градусов.

В Киеве среда будет дождливой, ветреной, свежей, +9, +10 градусов.