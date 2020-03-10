В штабе ООС назвали потери оккупантов с начала марта
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По подтвержденным данным, потери российско-оккупационных войск с начала марта 2020 года составили: погибшими - 21 человек; ранеными и травмированными - 31 человек.
Были уничтожены 3 единицы военной техники боевиков - автомобиль, БПЛА и многоцелевой тягач (легкий бронированный).
"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью наших воинов, при попытках захвата территорий, проведения штурмовых действий или осуществления обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, военнослужащие Объединенных сил всегда дают и будут давать адекватный ответ, открывая огонь по противнику с целью подавления его огневых средств и прекращения агрессивных действий", - сообщили в ООС
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