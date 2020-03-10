В Минобороны почтили павших 10 марта за Украину: Колокол Памяти раздался четыре раза
Об этом сообщили в пресс-служба Минобороны.
В мероприятии приняли участие представители руководства Министерства обороны Украины, офицеры и работники структурных подразделений оборонного ведомства, Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, курсанты военных вузов столицы, военнослужащие Киевского гарнизона.
В этот день в 2015 году отдали жизни, защищая Украину от российского агрессора:
Сержант Пиясюк Роман Владимирович, 1 отдельная танковая Северская бригада.
Старший солдат Юсипов Иван Романович, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
В этот день в 2017 году погибли:
Матрос Дзиза Виталий Алексеевич, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского
Солдат Миронов Михаил Павлович, 46-й отдельный батальон специального назначения "Донбасс-Украина".
Присутствующие почтили память защитников Украины минутой молчания и возложили цветы к Стеле Памяти.
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