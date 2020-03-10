В Киеве "заминировали" Окружной административный суд

10 марта, 2020, 17:02

В Окружном административном суде Киева проводится эвакуация в связи с поступлением сообщения о заминировании

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"В связи с поступлением в Национальную полицию сообщение о заминировании помещений Окружного административного суда города Киева, ведутся мероприятия по немедленной эвакуации работников и посетителей суда. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно.

Судья-спикер Окружного административного суда города Киева Богдан Санин в Facebook уточнил, что речь идет о помещении суда, расположенном по улице Петра Болбочана. "У вас есть заседание в ОАСК (Болбочана)? Планировали подать иск сегодня? Relax! ОАСК "заминировали", - отметил Санин.