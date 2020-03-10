В Киеве наградили лауреатов Шевченковской премии

10 марта, 2020, 07:16

В Национальной опере Украины состоялась церемония награждения лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко

Награду вручили в пяти номинациях: "Литература", "Музыкальное искусство"; "Визуальные искусства"; "Публицистика, журналистика"; "Театральное искусство". В номинации "Киноискусство" в этом году победитель не избран, сообщает Укринформ .

"В рамках этой, в частности, премии мы решили смотреть вперед для того, чтобы и украинская культура так же смотрела вперед. Впервые мы не отмечаем людей за их достижения в далеком прошлом, а выискивали то, что будет определять лицо украинской культуры не только в Украине, а во всем мире. И вот те люди, которые выходили на сцену, они как раз и есть лицо завтрашней Украины - знакомое, известное и уважаемое в мире ", - отметил глава Комитета по Национальной премии имени Шевченко Юрий Макаров.

На церемонии также присутствовал президент Владимир Зеленский, который заявил, что Украина должна знать лицо своих героев и настоящих талантов, которые ее прославляют.

Согласно указу президента, лауреатами премии стали исполнители группы "ДахаБраха" Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская за музыкальный альбом "Путь".

Фотохудожник Александр Гляделов получил премию за художественный проект "Карусель", а поэтесса Марианна Кияновская - за книгу стихов "Бабий Яр. Голосами ".

Также премия присуждена журналистке Евгении Подобной за книгу "Девушки срезают косы" и писателю Тарасу Прохасько за книгу эссе "Да, но ...".

Премию также получили режиссер Владислав Троицкий, композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко за оперу-реквием "ИОВ".