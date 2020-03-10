В госпитале умер военный, которого ранили в зоне ООС
10 марта, 2020, 17:56
В военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер 23-летний военнослужащий Богдан Петренко, которого доставили 4 марта с тяжелым ранением в голову
Факт смерти Укринформа подтвердили в военном госпитале.
"Военнослужащего доставили в госпиталь 4 марта после тяжелого ранения в голову. После операции не вышел из комы", - отметили в госпитале.
Боец был родом из Фастовского района Киевской области, служил в составе 72-й отдельной механизированной бригады в Луганской области.
- 10 марта под Песками погибли два тяжелораненых.
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-