В госпитале умер военный, которого ранили в зоне ООС

10 марта, 2020, 17:56

В военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер 23-летний военнослужащий Богдан Петренко, которого доставили 4 марта с тяжелым ранением в голову

Факт смерти Укринформа подтвердили в военном госпитале.

"Военнослужащего доставили в госпиталь 4 марта после тяжелого ранения в голову. После операции не вышел из комы", - отметили в госпитале.

Боец был родом из Фастовского района Киевской области, служил в составе 72-й отдельной механизированной бригады в Луганской области.