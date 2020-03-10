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Espreso.tvОбществоВ госпитале умер военный, которого ранили в зоне ООС

В госпитале умер военный, которого ранили в зоне ООС


фото: rfe
В военно-медицинском клиническом центре Северного региона умер 23-летний военнослужащий Богдан Петренко, которого доставили 4 марта с тяжелым ранением в голову

Факт смерти Укринформа подтвердили в военном госпитале.

"Военнослужащего доставили в госпиталь 4 марта после тяжелого ранения в голову. После операции не вышел из комы", - отметили в госпитале.

Боец был родом из Фастовского района Киевской области, служил в составе 72-й отдельной механизированной бригады в Луганской области.

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