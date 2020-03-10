В Британии подтвердили второе в истории полное выздоровление от ВИЧ

10 марта, 2020, 23:00

Врачи подтвердили, что второй в истории вылеченный от ВИЧ пациент действительно выздоровел после прохождения трансплантации стволовых клеток. Через 2,5 года после того, как мужчина прекратил традиционное лечение, у него не обнаружили следов инфекции

Об этом сообщает ТСН со ссылкой AFP.

Так называемый "лондонский пациент" родом из Венесуэлы попал в заголовки СМИ в прошлом году, когда исследователи из Кембриджского университета сообщили, что за 1,5 года не выявили у него следов ВИЧ.

Равиндра Гупта, ведущий автор нового исследования, опубликованного в The Lancet HIV, сказал, что результаты нового теста были "еще более прекрасными" и, вероятно, продемонстрировали, что пациент был вылечен.

"Мы протестировали большой набор мест, в которых ВИЧ любит прятаться, и все они в значительной степени негативны", - сказал Гупта.

Гупта сказал, что тесты выявили "окаменелости" ВИЧ - фрагменты вируса, которые сейчас неспособны размножаться и, следовательно, не представляют угрозы. Он отметил, что медики ожидали увидеть такое: "Трудно представить, что все следы вируса, поражающего миллиарды клеток, исчезли из организма".

Пациент - 40-летний Адам Кастильехо, который раскрыл свою личность лишь на этой неделе. По словам Гупты его лечение было "последним средством", ведь у него диагностировали рак крови, который убил бы его и без вмешательства. В общем операция по пересадке костного мозга очень дорогая, сложная и рискованная.