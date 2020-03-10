Укрпочта начала выдавать посылки по удостоверению в приложении "Дия", - Криклий

10 марта, 2020, 18:37

Укпрошта будет выдавать отправления по электронным удостоверениям водителя в приложении "Дия", такое нововведение пока будет действовать в тестовом режиме

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Пока это будет действовать только для внутренних посылок с наложенным платежом на сумму до 15 тысяч гривен. Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.

Нововведение будет применяться для ряда сервисов: