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Espreso.tvОбществоУкрпочта начала выдавать посылки по удостоверению в приложении "Дия", - Криклий

Укрпочта начала выдавать посылки по удостоверению в приложении "Дия", - Криклий

Укпрошта будет выдавать отправления по электронным удостоверениям водителя в приложении "Дия", такое нововведение пока будет действовать в тестовом режиме

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Пока это будет действовать только для внутренних посылок с наложенным платежом на сумму до 15 тысяч гривен. Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.

Нововведение будет применяться для ряда сервисов:

  • Укрпочта Экспресс,
  • Укрпочта Стандарт,
  • Укрпочта SmartBox.

 

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