Укрпочта начала выдавать посылки по удостоверению в приложении "Дия", - Криклий
10 марта, 2020, 18:37
Укпрошта будет выдавать отправления по электронным удостоверениям водителя в приложении "Дия", такое нововведение пока будет действовать в тестовом режиме
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.
Пока это будет действовать только для внутренних посылок с наложенным платежом на сумму до 15 тысяч гривен. Для получения других видов почтовых отправлений необходимо иметь с собой оригинал документа, удостоверяющего личность.
Нововведение будет применяться для ряда сервисов:
- Укрпочта Экспресс,
- Укрпочта Стандарт,
- Укрпочта SmartBox.
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