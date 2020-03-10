Украинка получила награду в двух номинациях на кинофестивале в Британии

Об этом сообщает Освитория .

"Фильм студентки из Украины признали лучшим на церемонии RTS East, которая состоялась на днях в Норвиче. 24-летняя Соломия Джуровская из Тернополя третий год учится в Кембриджской школе искусств. Она - режиссер фильма "Tertiary Sound" ( "Третичный звук"), который завоевал сразу две награды - за лучший звук и как лучше документальное кино ", - говорится в сообщении.

Над лентой работали еще две украинки Елизавета Тимошенко, которая специализируется на эффектах АСМР, и аниматор - Елена Калинина. Другими участниками команды из Нидерландов, Румынии и Великобритании, которые вместе учатся в Кембриджской школе искусств.

Фильм "Третичный звук" - своеобразный эксперимент, который рассказывает о детализации звуков и явлении АСМР, которое стало популярным из ютуб. Соломия отметила, что они решили исследовать это потому, что множество пользователей уверяют, что от этих звуков они чувствуют мурашки внизу позвоночника и на коже головы. В итоге художники подтвердили, что АСМР все же влияет на людей.

В Украине Соломия Джуровская окончила Львовский национальный университет им.И.Франко, факультет журналистики. Перед тем, как попасть в Кембриджскую школу искусств, девушка три года училась в колледже в Лондоне.