Украинка получила награду в двух номинациях на кинофестивале в Британии
Об этом сообщает Освитория .
Над лентой работали еще две украинки Елизавета Тимошенко, которая специализируется на эффектах АСМР, и аниматор - Елена Калинина. Другими участниками команды из Нидерландов, Румынии и Великобритании, которые вместе учатся в Кембриджской школе искусств.
Фильм "Третичный звук" - своеобразный эксперимент, который рассказывает о детализации звуков и явлении АСМР, которое стало популярным из ютуб. Соломия отметила, что они решили исследовать это потому, что множество пользователей уверяют, что от этих звуков они чувствуют мурашки внизу позвоночника и на коже головы. В итоге художники подтвердили, что АСМР все же влияет на людей.
В Украине Соломия Джуровская окончила Львовский национальный университет им.И.Франко, факультет журналистики. Перед тем, как попасть в Кембриджскую школу искусств, девушка три года училась в колледже в Лондоне.
WINNER - Factual - Tertiary Sound - Anglia Ruskin University - Solomia Dzhurovska, Luca Struijk, Cristi-Valeria Tomsa, Jared Guy @AngliaRuskin . Congratulations !! #RTS #RTSEast #RTSEastAwards # RTSEast2020 #RTSAwards pic.twitter.com/eCmYYIYh6J- RTS East (@RTS_East) March 4, 2020
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