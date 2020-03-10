Сутки на Донбассе: ранен боец ООС

10 марта, 2020, 08:23

9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - из БПЛА враг сбросил ВОГ-17; дважды неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Шесть обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин; вблизи Зайцевого - с 82-мм миномета - 4 мины; неподалеку Водяного - из миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганаское и Майское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Противник, пренебрегая правилами Международного гуманитарного права, совершил обстрел санитарного автомобиля. Поэтому с помощью беспилотных летательных аппаратов враг сбросил два заряда ВОГ-17 на крышу транспортного средства, который должен маркировочные эмблемы Красного креста.

Вчера, 9 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражения.