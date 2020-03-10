Супруги пассажиров подали в суд из-за вспышки коронавируса на борту Grand Princess: требуют более миллиона

10 марта, 2020, 13:48

Пара пассажиров лайнера Grand Princess подала в суд на компанию Princess Cruise Lines из-за 21 подтвержденного случая инфицирования коронавирусом на борту, заявив, что компания подвергает клиентов опасности

Об этом сообщает Bloomberg, передает УНИАН.

"Понятно, что, пережив вспышку на борту Diamond Princess менее чем за месяц до рейса Grand Princess, ответчик мог бы как-то научиться принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы уберечь пассажиров", - говорится в заявлении.

Иск подан Рональдом и Евой Вайсбергер в федеральный суд Лос-Анджелеса. Супруги требует более $ 1 млн компенсации.

Американцы заявили, что компания продолжила рейс даже после того, как узнала, что у пассажиров во время предыдущего плавания того же корабля подтвердили симптомы коронавируса.

По словам истцов, на борту не было надлежащих протоколов проверки перед поездкой. В то же время в компании сообщили, что не получали иск и не могут это комментировать.