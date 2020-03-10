Супруги пассажиров подали в суд из-за вспышки коронавируса на борту Grand Princess: требуют более миллиона
Об этом сообщает Bloomberg, передает УНИАН.
"Понятно, что, пережив вспышку на борту Diamond Princess менее чем за месяц до рейса Grand Princess, ответчик мог бы как-то научиться принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы уберечь пассажиров", - говорится в заявлении.
Иск подан Рональдом и Евой Вайсбергер в федеральный суд Лос-Анджелеса. Супруги требует более $ 1 млн компенсации.
Американцы заявили, что компания продолжила рейс даже после того, как узнала, что у пассажиров во время предыдущего плавания того же корабля подтвердили симптомы коронавируса.
По словам истцов, на борту не было надлежащих протоколов проверки перед поездкой. В то же время в компании сообщили, что не получали иск и не могут это комментировать.
- Ранее сообщалось, что у берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess .
Читайте также
-
10 марта, 2020 Нефтяная война: Расчет или просчет Кремля
-
-
-
-