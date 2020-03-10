Суд в Литве не признал свидетельство о расторжении брака, выданное в Крыму
10 марта, 2020, 14:51
Апелляционный суд Литвы отказался признавать свидетельство о расторжении брака, выданное в аннексированном Россией Крыму
Об этом сообщает Delfi, передает "Европейская правда".
Суд заявил, что документы, которые выдаются в Крыму и Севастополе и подтверждаются российскими властями, "не имеют юридической силы в Литве".
В объявленном в конце февраля постановлении судья Дангуоле Мартинавичене отметила, что аннексия Крыма произошла с нарушением территориальной целостности Украины и международных правовых норм.
Заявительница, личность которой суд не раскрывает, добивается того, чтобы литовские ведомства признали решение крымского судьи о расторжении ее брака.
Отдел записей актов гражданского города Вильнюса отклонил ее просьбу, аргументировав, что принятые в Крыму решение не действуют в Литве. При этом Вильнюсский окружной суд отказался расторгать брак по отдельной процедуре и потребовал разъяснений Апелляционного суда Литвы.
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