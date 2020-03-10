США перебросили в Европу тяжелые бомбардировщики B-2 Spirit
Об этом сообщили в пресс-службе американского военного командования в Европе EUCOM .
Данные самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования США. Бомбардировщики относятся к 509-й и 131-й эскадрилий ВВС США, дислоцированные на авиабазе Вайтмен в штате Миссури.
В сообщении американского командования не уточняется количество отправленных в Европу бомбардировщиков.
Отметим, что B-2 Spirit - американский малозаметный стратегический бомбардировщик. Предназначен для прорыва плотной ПВО противника и доставки обычной или ядерной бомбовой нагрузки. Для обеспечения малозаметности на самолете широко использованы стелс-технологии: самолёт покрыт радиопоглощающими материалами.
Первый случай боевого применения было зафиксировано во время операции НАТО в Югославии в 1999г. Тогда было сброшено более 600 высокоточных бомб, которые также были применены впервые. В последние годы в ВВС США было 20 самолетов B-2.
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