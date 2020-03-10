СБУ заблокировала вывоз комплектующих к бронетехнике и авиации на $1 млн
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным следствия, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевым самолетам. На территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти через изготовление фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественном производстве. Затем, действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.
Правоохранители задержали нелегальный груз в зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта "Борисполь".
Среди изъятых товаров военного назначения пока идентифицировано станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящие в состав систем управления боевых самолетов. Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров составляет более $1 млн.
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