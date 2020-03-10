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Espreso.tvОбществоСБУ заблокировала вывоз комплектующих к бронетехнике и авиации на $1 млн

СБУ заблокировала вывоз комплектующих к бронетехнике и авиации на $1 млн

Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывоза за пределы нашей страны товаров военного и двойного назначения, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, харьковские коммерческие структуры незаконно ввозили из РФ агрегаты и узлы к бронетехнике и боевым самолетам. На территории нашей страны злоумышленники легализовали запчасти через изготовление фиктивных документов о целевом назначении товаров и их якобы отечественном производстве. Затем, действуя в интересах страны-агрессора, коммерсанты отправляли комплектующие в Азию под видом сельхозтехники и электрооборудования.

Правоохранители задержали нелегальный груз в зоне деятельности таможенного поста международного аэропорта "Борисполь".

Среди изъятых товаров военного назначения пока идентифицировано станции питания танковых стабилизаторов, преобразователи систем управления огнем, являющиеся элементами вооружения танков Т-72 и Т-80, а также электрогидравлические клапаны, входящие в состав систем управления боевых самолетов. Предварительная стоимость обнаруженных военных товаров составляет более $1 млн.

 

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