Российский рубль обвалился до минимума с 2016 года
10 марта, 2020, 12:41
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,11-72,99 руб ./$ 1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8025 руб ./$ 1 (+4,23 рубля к уровню предыдущего закрытия) доллар оказался на максимуме с марта 2016 года.
Утром 10 марта российский рубль упал до уровней февраля-марта 2016 года относительно доллара США и евро
Об этом пишет российское агентство Интерфакс.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,11-72,99 руб ./$ 1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,8025 руб ./$ 1 (+4,23 рубля к уровню предыдущего закрытия) доллар оказался на максимуме с марта 2016 года.
Евро подорожал до 82,5 руб. / EUR (+4,99 рубля) - максимум с конца февраля 2016 года.
Доллар при этом оказался на 5,285 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 6,66 рубля выше официального курса.
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