Россия наняла сеть британцев для борьбы с врагами Путина, - Guardian

10 марта, 2020, 10:32

Российские спецслужбы организовали в Великобритании "сеть политиков и консультантов для продвижения своих интересов и преследования врагов Владимира Путина в Лондоне"

Об этом сообщает The Guardian .

По данным издания, об этом говорится в докладе британских депутатов о вмешательстве России, обнародование которого было заблокировано премьер-министром Борисом Джонсоном.

В секретных показаниях, представленных парламентскому комитету по разведке и безопасности, активист и финансист Билл Браудер заявил, что Москва смогла "проникнуть" в британское общество, используя хорошо оплачиваемых британских посредников.

"Некоторые из них хотели точно знать, по какой причине и на кого они работают, другие действовали в интересах России, не подозревая об этом", - отметил Браудер в своих показаниях.

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В число возможных посредников входят политики как Лейбористской, так и Консервативной партий, бывшие сотрудники разведки и дипломаты, а также ведущие пиар-компании.

По словам Браудера, Москва использует этих специалистов для маскировки своих "переплетенных" государственных и криминальных интересов. Она использует их для атак на критиков Путина, "усиления российской пропаганды и дезинформации" и "для содействия и сокрытия масштабных операций по отмыванию денег".

"Да, есть сотрудники российских спецслужб, работающие в посольстве России под дипломатическим прикрытием. Чего, похоже, не видит правительство, так это тот факт, что существуют различные неформальные шпионские сети. Есть российские олигархи, которые имеют гораздо большее влияние на безопасность этой страны. Что больше всего шокирует, так это то, что российское правительство косвенно нанимает британских граждан для оказания помощи в его разведывательных операциях", - сказал Браудер в комментарии The Guardian.

Представитель российского президента Дмитрий Песков в комментарии изданию назвал заявления Браудера "фальшивками" и "абсолютно безосновательными".