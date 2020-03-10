Резко возросло число жертв обрушения карантинного отеля в Китае

10 марта, 2020, 11:14

Число жертв обрушения гостиницы в Китае увеличилось до 20 человек

Об этом сообщает Синьхуа .

Отмечается, что в 9:00 утра из-под обломков удалось извлечь 61 человек. Погибли 20 человек и 41 - получил травму.

Однако, поисково-спасательная операция продолжается, потому что, под обломками могут находиться еще 10 человек.

Ранее сообщалось о 6 погибших в результате обрушения стены в Китае.

Напомним, 7 марта на востоке Китая в городе Цюаньчжоу обвалился шестиэтажный отель, который использовали как помещение для карантина. На первом этаже разрушенного дома находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек. Ранее сообщалось о двух погибших в результате обвала гостиницы.