Резко возросло число жертв обрушения карантинного отеля в Китае
10 марта, 2020, 11:14
Число жертв обрушения гостиницы в Китае увеличилось до 20 человек
Об этом сообщает Синьхуа .
Отмечается, что в 9:00 утра из-под обломков удалось извлечь 61 человек. Погибли 20 человек и 41 - получил травму.
Однако, поисково-спасательная операция продолжается, потому что, под обломками могут находиться еще 10 человек.
Ранее сообщалось о 6 погибших в результате обрушения стены в Китае.
Напомним, 7 марта на востоке Китая в городе Цюаньчжоу обвалился шестиэтажный отель, который использовали как помещение для карантина. На первом этаже разрушенного дома находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек. Ранее сообщалось о двух погибших в результате обвала гостиницы.
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