"Самая главная угроза была уже не Крыму, а Киеву" Турчинов рассказал о начале российской оккупации

10 марта, 2020, 20:16

Бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов заявил, что в начале российской агрессии в 2014 году главной угрозой была не оккупация Крыма, а нападение русских на Киев

Об этом Турчинов рассказал в интервью проекту "Крым.Реалии".

"Что меня тогда поразило из доклада силовиков? Я хотел услышать решение проблем по Крыму, а военное руководство доложило об очень трагической ситуации. По их оценке, главная угроза уже была не в Крыму. На северо-восточных рубежах нашей страны, вдоль всей границы формировалась многотысячная военная группировка России. По информации военных, самая главная угроза уже была не для Крыма, а для Киева. Генштаб определил самые опасные направления: Черниговско-Киевское и Харьковско-Донецкое", - сказал Турчинов.

Экс-глава государства добавил, что на тот момент Украина могла выставить на защиту от агрессора всего около 5 тыс. военных, а режим Виктора Януковича уничтожил украинскую систему мобилизации.

"С другой стороны - второй шок. Военное руководство докладывает, что они могут собрать для защиты страны только пятитысячную группировку, готовую, с их точки зрения, выполнять боевые задачи. Какие решения я мог принять в этой ужасной ситуации? Я не мог сказать солдатам, которые не предали свою страну: "Ребята, извините, но у нас Киев ничем защищать". Я приказал обеспечить оборону военных частей в Крыму. Надо было выиграть время. Указом, который вводил в действие решение СНБО, я дал команду проводить мобилизацию . Но следующая трагедия - военные доложил и, что не могут провести мобилизацию. У нас полностью была уничтожена предыдущей властью система мобилизации. В некоторых областях даже помещения военкоматов продали. Полностью уничтожены архивы, отсутствие баз военнообязанных. Это все надо было восстанавливать. На подготовку мобилизации военное руководство запросило месяц. Это время нам должны были обеспечить воины, которые не предали свою страну, находившиеся в Крыму в полном окружении. И это в условиях отсутствия спецсвязи, перерезанной русскими, в условиях предательства ключевых руководителей Военно-морского флота Украины во главе с адмиралом Денисом Березовским (в марте 2014 года в Крыму перешел на сторону оккупантов - ред.)" - сказал Турчинов.