"Разве можно награждать одних деятелей искусства, чтобы попытаться посадить в тюрьму других?", - Княжицкий

10 марта, 2020, 09:13

Зеленский цитировал слова Черчилля о культуре и войне, которых тот никогда не говорил, пишет Княжицкий

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Состоялось награждение лауреатов Шевченковской премии. Хочется поздравить всех, а особенно глубоко уважаемых мною Романа Григорива, Тараса Прохасько, Марьяну Кияновскую. Владимир Зеленский цитировал слова Черчилля о культуре и войне, которых тот, как оказалось, никогда не говорил. Это притча, а не факт. Бог с ним", - пишет Княжицкий.

Княжицкий вспомнил, что 10 марта в Печерском суде в 11.30 должно начаться суд по избранию меры пресечения Софии Федине за якобы угрозы президенту.

"Разве можно сегодня вспоминать вымышленные цитаты Черчилля о войне, награждать одних деятелей искусства, чтобы сегодня попробовать посадить в тюрьму других?", - спрашивает Княжицкий.