"Подготовка к голодоморe": эксперт заявил, что "слуги" хотят увеличить налоги на землю минимум в 8 раз

10 марта, 2020, 16:30

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Данило Монин заявил, что "слуги народа" новым законопроектом по детенизации производства сельскохозяйственной продукции планируют ввести налоговое повышение на землю, которое составит от 8 до 25 раз

Об этом он заявил в соцсети Facebook.

"Слуги народа решили ввести новый налог под названием "Поставленное налоговое обязательство", который регламентирует, что каждый производитель или собственник земли обязан будет платить минимум 8% от нормативной стоимости своей сельхозземли. Более того это обязательство даже не отменяет земельный налог, который сейчас по нормам текущего налогового кодекса устанавливается местными советами и должен быть в пределах от 0,3% до 1% от нормативной стоимости земли. Таким образом базовое повышение налоговой нагрузки на землю составляет от 8 до 25 раз ", - заявил Монин.

Эксперт также отметил, что таким образом при средней нормативной стоимости земли в 25-30 тыс. грн и имея сельхозземель в размере 40 млн гектаров, "слуги народа" хотят собирать 100 млрд грн обязательных к уплате налогов на землю.

Монин также добавил, что за сдачу в аренду земельного участка арендатору придется оплатить обязательства и это существенно повлияет на цену земли в Украине.

"Вместе с тем законопроект №3131 предусматривает, что если ты продал землю или сдал в аренду, то арендатор платит обязательства. Что будет со стоимостью сельхозземли, когда огромное количество паев или мелких участков от 0,5 до 2 га выставят на продажу, не желая платить огромные аппетиты государства? Цена существенно упадет", - отметил Монин.

По мнению эксперта именно это является целью авторов законопроекта №3131.

"Надо же как-то заставить продать или сдать в аренду свои паи за бесценок (ведь, если не сдашь, то получишь огромный налог). Вот и придумали, как вместо развития фермерства, уничтожить его, оставив лишь крупное товарное производство. Или может это подготовка к голодомору? " - заявил эксперт.