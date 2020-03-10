"От меча и погибнет": Путин упомянул о возможности "повторить" мировую войну
10 марта, 2020, 07:57
Президент России Владимир Путин назвал возможным повторение "Великой Отечественной войны"
Об этом Путин заявил в интервью ТАСС.
"Мы потеряли 27 млн человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим ... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет", - сказал Путин, отвечая на вопрос об угрозе мировой войны.
Отметим, что 27 млн жертв - это общая оценка потерь СССР в период Второй мировой. Из них примерно 8 млн касаются Украины, а не России.
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