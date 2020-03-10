"Добро пожаловать, ты дома": над ОРДЛО с беспилотников сбросили более 10 тыс. проукраинских листовок

10 марта, 2020, 19:17

Над временно оккупированной Россией территории Донбасса разбросали информационные листовки на украинском и русском языках с обращениями поддержки к местному проукраинскому населению

Об этом сообщает сайт 6262.com.ua.

"На территорию временно оккупированных городов в очередной раз отправили листовки с обращением к украинцам в оккупации о том, что украинский народ и государство ни на минуту не забывают о своих согражданах, с 2014 года оторванных нынешней путинской Россией от нашей общей украинской Родины", - говорится в сообщении .

Отмечается, что четвертый год подряд силами активистов, волонтеров, военных и просто неравнодушных людей проходят акции, которые должны напомнить жителям в оккупации, о том, что о них помнят и делают все возможное, чтобы снова быть едиными в составе Украины.

"Над городом Славяносербском с помощью беспилотников было сброшено более 10 тыс. информационных листовок. Картинки сопровождались надписями на украинском и русском языках: "Добро пожаловать, ты дома!", "Вместе нам лучше", "Ласкаво просимо, ти вдома!", "Береги себя… жду! Возвращайся скорее домой!", "Вместе восстановим", "Бережи себе… чекаю! Повертайся скоріш додому!", - говорится в сообщении.

С помощью листовок активисты демонстрируют людям в оккупации связь и передают месседж, что Украина не бросила их один на один с российским оккупантом.

По данным издания, оккупационная власть жестко реагирует на подобные акции, в том числе организует изъятие листовок у населения.

Фото с сайта 6262.com.ua.