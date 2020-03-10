"Царь уже официально будет править вечно", - Сенцов об "обнулении" президентских сроков Путина

10 марта, 2020, 19:03

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал принятие Госдумой России поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина

Об этом он написал в Facebook.

"Путин со своей стаей продолжают издеваться над остатками российского закона и своими гражданами. Кто-то радуется, что их царь, уже официально, теперь будет править вечно. А тем, у кого еще осталась совесть, опять не хватит смелости, чтобы выйти на улицы", - написал Сенцов.