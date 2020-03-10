"Царь уже официально будет править вечно", - Сенцов об "обнулении" президентских сроков Путина
10 марта, 2020, 19:03
Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал принятие Госдумой России поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина
Об этом он написал в Facebook.
"Путин со своей стаей продолжают издеваться над остатками российского закона и своими гражданами. Кто-то радуется, что их царь, уже официально, теперь будет править вечно. А тем, у кого еще осталась совесть, опять не хватит смелости, чтобы выйти на улицы", - написал Сенцов.
- Напомним, 10 марта депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентских срока после принятия поправок в Конституцию. Путин не возражал против предложения.
- Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об обнулении учета президентских сроков Владимира Путина, что позволит действующему хозяину Кремля баллотироваться еще на два президентских срока.
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