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Espreso.tvОбщество"Царь уже официально будет править вечно", - Сенцов об "обнулении" президентских сроков Путина

"Царь уже официально будет править вечно", - Сенцов об "обнулении" президентских сроков Путина

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов прокомментировал принятие Госдумой России поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина

Об этом он написал в Facebook.

"Путин со своей стаей продолжают издеваться над остатками российского закона и своими гражданами. Кто-то радуется, что их царь, уже официально, теперь будет править вечно. А тем, у кого еще осталась совесть, опять не хватит смелости, чтобы выйти на улицы", - написал Сенцов.

  • Напомним, 10 марта депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентских срока после принятия поправок в Конституцию. Путин не возражал против предложения.
  • Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об обнулении учета президентских сроков Владимира Путина, что позволит действующему хозяину Кремля баллотироваться еще на два президентских срока.
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