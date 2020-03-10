"Будто он доживет", - украинские соцсети о планах Путина оставаться президентом до 2036 года

10 марта, 2020, 16:45

10 марта в Госдуме РФ предложили и сразу одобрили поправки в конституцию, согласно которым Владимир Путин сможет избираться еще дважды подряд как президент. Украинские соцсети не остались в долгу

Еспресо.TV собрал реакции украинских пользователей соцсетей на "неожиданное" решение Госдумы:

Журналистка Татьяна Высоцкая критически оценивает возможность Путина дожить до "второго обнуленного срока":

Нардеп от "Слуги народа" процитировал начало Евгения Онегина:

"Какое низкое коварство

Полуживого забавлять,

Ему подушки поправлять,

Печально поднос лекарство,

Вздыхать и думать про себя:

Когда же черт возьмет тебя! "

Белорусский эксперт Игар Тышкевич шутит: "один Белорус задумался - почему не запатентовал технологию? Был бы патент - обнулили бы госдолг России"

Политический обозреватель Евгений Магда считает: "Терешкова запустила Путина в космос неограниченности пребывания у власти"