"Будто он доживет", - украинские соцсети о планах Путина оставаться президентом до 2036 года
Еспресо.TV собрал реакции украинских пользователей соцсетей на "неожиданное" решение Госдумы:
Журналистка Татьяна Высоцкая критически оценивает возможность Путина дожить до "второго обнуленного срока":
Нардеп от "Слуги народа" процитировал начало Евгения Онегина:
"Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально поднос лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя! "
Белорусский эксперт Игар Тышкевич шутит: "один Белорус задумался - почему не запатентовал технологию? Был бы патент - обнулили бы госдолг России"
Политический обозреватель Евгений Магда считает: "Терешкова запустила Путина в космос неограниченности пребывания у власти"
Пользователи соцсетей вспоминают, как менялась власть в россии в течение веков:
Сергей Лойко поделился фотожабой:
- Напомним, 10 марта депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Путин не возражал против предложения
- Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об обнулении учета президентских сроков Владимира Путина, что позволит действующему хозяину Кремля баллотироваться еще на два президентских срока
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