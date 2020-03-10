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Espreso.tvОбщество"Будто он доживет", - украинские соцсети о планах Путина оставаться президентом до 2036 года

"Будто он доживет", - украинские соцсети о планах Путина оставаться президентом до 2036 года


фото: Сергій Йолкін
10 марта в Госдуме РФ предложили и сразу одобрили поправки в конституцию, согласно которым Владимир Путин сможет избираться еще дважды подряд как президент. Украинские соцсети не остались в долгу

Еспресо.TV собрал реакции украинских пользователей соцсетей на "неожиданное" решение Госдумы:

Журналистка Татьяна Высоцкая критически оценивает возможность Путина дожить до "второго обнуленного срока":

Нардеп от "Слуги народа" процитировал начало Евгения Онегина:

"Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально поднос лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя! "

Белорусский эксперт Игар Тышкевич шутит: "один Белорус задумался - почему не запатентовал технологию? Был бы патент - обнулили бы госдолг России"

Политический обозреватель Евгений Магда считает: "Терешкова запустила Путина в космос неограниченности пребывания у власти"

"И Путин такой молодой, и юный октябрь впереди" - отшутился нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко:

Пользователи соцсетей вспоминают, как менялась власть в россии в течение веков:

Сергей Лойко поделился фотожабой:

  • Напомним, 10 марта депутат Госдумы, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки после принятия поправок в Конституцию. Путин не возражал против предложения
  • Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об обнулении учета президентских сроков Владимира Путина, что позволит действующему хозяину Кремля баллотироваться еще на два президентских срока

 

 

 

 

 

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