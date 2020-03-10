Путин отреагировал на заявление Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
Об этом он сказал в интервью ТАСС.
"Мы же понимаем, что это ерунда. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня. Я знаю, что происходит в сердцах у людей, воевавших с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок", - заявил российский
По мнению Путина, при этом люди в Украине "боятся раскрыть рот" в ответ на такие заявления, "потому что сразу преследование начнется".
Он также предположил, что Зеленский позволяет себе такие высказывания, потому что ему "хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое осуществляет, на мой взгляд, очень большую ошибку".
Путин отметил, что спокойно отнесся к тому, что власти Польши не позвали его на мероприятия в память об освобождении Освенцима.
26 января президент Украины Владимир Зеленский, выступая с речью на мероприятиях в Польше в честь 75-й годовщины освобождения узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), вспомнил командира танка Т-34 Игоря Побирченко, который вместе с экипажем первым разбил ворота концлагеря Аушвиц и солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, вошедших в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии Первого украинского фронта освобождали лагерь.
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