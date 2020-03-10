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Espreso.tvОбществоПравительство назначило вр. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды

Правительство назначило вр. и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды

10 марта Кабмин принял решение о возложении обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды на Виталия Шубина

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Шубин Виталий Николаевич - министерство энергетики и защиты окружающей среды", - говорится в сообщении.

Справка:

Виталий Шубин Родился в 1982 году, в 2004 году закончил "Киевский университет туризма, экономики и права" по специальности "Правоведение", квалификация - юрист. В 2011 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление", квалификация - магистр государственного управления.

С 2004 по 2011 год был юрисконсультом отдела претензионно-исковой работы, юрисконсультом II категории, юрисконсультом I категории, ведущим юрисконсультом, начальником юридического отдела Департамента правового обеспечения Государственного предприятия "Энергорынок". С 2011 по 2014 год занимал должности в "ДТЭК".

В 2014-2016 годах работал в ООО "Энергетические ресурсы Украины".

В течение 2017-2018 годов работал директором, директором по совместительству ООО "Арцизская ветровая электростанция", а также возглавлял по совместительству ООО "Измаильская ветровая электростанция", ООО "Килийская ветровая электростанция", ООО "Суворовская ветровая электростанция" в Одесской области.

С 02.2018 до момента назначения первым заместителем министра работал директором ООО "Днепро-Бугская ветровая электростанция" на Херсонщине.

С ноября 2019 года работал первым заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля.

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