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Espreso.tvОбществоПограничники отказали во въезде в Украину члену "Единой России"

Пограничники отказали во въезде в Украину члену "Единой России"


фото: tsn
Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" не пустили в Украину гражданина России, который имеет награду за аннексию Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Очередной такого "путешественника", который планировал посетить наше государство, остановили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Иностранец, гражданин России, прилетел вчера рейсом из Минска в аэропорт "Жуляны". Во время мероприятий пограничного контроля россиянин 1965 года заявил, что прибыл в личных целях, а также провести переговоры по добыче гранита. Кроме того, он сообщил, что является гендиректором одного из литейно-механических заводов в РФ ", - говорится в сообщении.

В ходе дополнительной проверки пограничники установили, что данное лицо является членом политической партии "Единая Россия", представителем общественного совета при ГУ МВД РФ в г. Ногинск, имеет отличия от президента России и Госдумы РФ, Московской областной думы, МИД и силовых структур, в частности медаль "За возвращение Крыма".

По результатам пограничного контроля пограничники отказали иностранцу в пропуске через границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.Об данном лице также проинформировали подразделения Службы безопасности Украины.

В тот же день россиянина вернули обратным рейсом в Минск.

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