Обострение на Донбассе: бои под Авдеевкой продолжаются. Под Песками погиб еще один тяжело раненный
10 марта, 2020, 13:07
По состоянию на 12:00 вблизи Авдеевки Донецкой области продолжаются обстрелы. Двое военнослужащих погибли
Об этом сообщает "ТСН".
Несколько часов назад оккупационные войска из противотанковой управляемой ракеты попали в военную машину, в которой ехали наши защитники. В результате обстрела пострадали одиннадцать украинских бойцов, они были эвакуированы медицинской службой. Еще двое бойцов умерли.
Боевики попали в грузовик в районе Первомайского, вблизи населенного пункта Пески. Там же утром был обстрел из гаубиц и минометов.
В штабе ООС отреагировали на обстрелы. Там подтвердили обстрелы 120 калибром украинских военных и уничтожение военного грузовика противотанковым ракетным комплексом. Пресс-центр ООС объявил о потерях среди военных.
- Напомним, 8 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих
- 10 марта боевики совершили мощный обстрел украинских позиций под Песками. В 9:44 подбит ГАЗ-66, один боец погиб во время медэвакуации
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