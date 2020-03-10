Обострение на Донбассе: бои под Авдеевкой продолжаются. Под Песками погиб еще один тяжело раненный

10 марта, 2020, 13:07

По состоянию на 12:00 вблизи Авдеевки Донецкой области продолжаются обстрелы. Двое военнослужащих погибли

Об этом сообщает "ТСН".

Несколько часов назад оккупационные войска из противотанковой управляемой ракеты попали в военную машину, в которой ехали наши защитники. В результате обстрела пострадали одиннадцать украинских бойцов, они были эвакуированы медицинской службой. Еще двое бойцов умерли.

Боевики попали в грузовик в районе Первомайского, вблизи населенного пункта Пески. Там же утром был обстрел из гаубиц и минометов.

В штабе ООС отреагировали на обстрелы. Там подтвердили обстрелы 120 калибром украинских военных и уничтожение военного грузовика противотанковым ракетным комплексом. Пресс-центр ООС объявил о потерях среди военных.