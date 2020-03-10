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Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: бои под Авдеевкой продолжаются. Под Песками погиб еще один тяжело раненный

Обострение на Донбассе: бои под Авдеевкой продолжаются. Под Песками погиб еще один тяжело раненный


фото: mil.gov.ua
По состоянию на 12:00 вблизи Авдеевки Донецкой области продолжаются обстрелы. Двое военнослужащих погибли

Об этом сообщает "ТСН".

Несколько часов назад оккупационные войска из противотанковой управляемой ракеты попали в военную машину, в которой ехали наши защитники. В результате обстрела пострадали одиннадцать украинских бойцов, они были эвакуированы медицинской службой. Еще двое бойцов умерли.

Боевики попали в грузовик в районе Первомайского, вблизи населенного пункта Пески. Там же утром был обстрел из гаубиц и минометов.

В штабе ООС отреагировали на обстрелы. Там подтвердили обстрелы 120 калибром украинских военных и уничтожение военного грузовика противотанковым ракетным комплексом. Пресс-центр ООС объявил о потерях среди военных.

  • Напомним, 8 марта российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил, который двигался к позициям украинских военнослужащих
  • 10 марта боевики совершили мощный обстрел украинских позиций под Песками. В 9:44 подбит ГАЗ-66, один боец погиб во время медэвакуации
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