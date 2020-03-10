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Espreso.tvОбществоНеизвестные забросали камнями поезд "Львов-Москва" во время движения

Неизвестные забросали камнями поезд "Львов-Москва" во время движения

В воскресенье, 8 марта, неизвестные разбили окно вагона № 4 поезда "Львов-Москва" во время движения

Об этом сообщает сайт Укрзализныци.

"8 марта неизвестные лица бросили камни в окно вагона № 4 поезда № 74 Львов - Москва. Случай произошел на участке Фастов-Киев регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" во время следования поезда. В результате акта вандализма разбито окно", - говорится в сообщении УЗ.

В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал

В связи со случаем вандализма был составлен акт о правонарушении.

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