Неизвестные забросали камнями поезд "Львов-Москва" во время движения
10 марта, 2020, 19:23
В воскресенье, 8 марта, неизвестные разбили окно вагона № 4 поезда "Львов-Москва" во время движения
Об этом сообщает сайт Укрзализныци.
"8 марта неизвестные лица бросили камни в окно вагона № 4 поезда № 74 Львов - Москва. Случай произошел на участке Фастов-Киев регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" во время следования поезда. В результате акта вандализма разбито окно", - говорится в сообщении УЗ.
В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал
В связи со случаем вандализма был составлен акт о правонарушении.
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