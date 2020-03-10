Не вел переговоров. Яценюк о возможности возглавить правительство или Нацбанк

10 марта, 2020, 22:35

Бывший премьер-министр Арсений Яценюк в интервью НВ рассказал, была ли вероятность, что он станет премьер-министром вместо Алексея Гончарука, и есть ли вероятность, что он возглавит Нацбанк

"Я не вел никаких переговоров ни с президентом Зеленским, ни с его окружением, ни с действующей властью, ни с его фракцией о том, чтобы входить в команду президента Зеленского", - заявил он в ответ на вопрос, поступали ли ему предложения возглавить Кабинет министров.

Экс-премьер и председатель политсовета партии "Народный фронт" отметил, что премьер-министром может быть только лицо либо назначенное командой президента Зеленского, либо персонально президентом, либо лицо, являющееся членом парламентской коалиции. Поскольку партия "Слуга народа" имеет монобольшинство в парламенте, то это означает, что премьер-министр Денис Шмыгаль назначен политическим решением президента и парламента, хоть он и не политическая фигура.

Комментируя возможность возглавить Национальный банк, Яценюк заявил, что эту должность не должен занимать политик.

"Мне это предложение, возглавить Национальный банк, поступало еще три года назад. Я от него отказался и публично, и непублично, потому что считаю, что Национальный банк, как и Генеральную прокуратуру должен возглавлять не политик... И на этот раз так же - ни с кем переговоров не вел и вести не собираюсь", - заявил он, отметив, что, когда он возглавлял Нацбанк в 2004 году, то еще не был политиком.

Напомним, в октябре 2019 гда пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо заявляла, что он не ведет переговоров о вхождении в новое правительство.