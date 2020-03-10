Навальный: Конституция РФ гарантирует, что я точно могу идти в президенты в 2024 году, в а Путин - нет. На самом деле все наоборот
"Как интересно получается. Действующая конституция гарантирует, что я точно могу участвовать в президентских выборах, а Путин - точно не может. На практике же, я выиграл два суда в ЕСПЧ и все равно не могу. А Путин был у власти 20 лет, но все равно пойдет на первый срок", - написал оппозиционер в Twitter.
Как интересно получается.- Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020
Действующая конституция гарантирует, что я точно могу участвовать в президентских выборах, а Путин - точно не может.
На практике же, я выиграл два суда в ЕСПЧ и всё равно Не могу.
А Путин был у власти 20 лет, но всё равно пойдёт на первый срок.
Перед этим Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об обнулении учета президентских сроков Владимира Путина, что позволит действующему хозяину Кремля баллотироваться еще на два президентских срока.
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