Навальный: Конституция РФ гарантирует, что я точно могу идти в президенты в 2024 году, в а Путин - нет. На самом деле все наоборот

10 марта, 2020, 16:22

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал принятую поправку в Конституцию РФ, которая обнуляет президентские срокаки Владимира Путина и позволяет ему баллотироваться снова

"Как интересно получается. Действующая конституция гарантирует, что я точно могу участвовать в президентских выборах, а Путин - точно не может. На практике же, я выиграл два суда в ЕСПЧ и все равно не могу. А Путин был у власти 20 лет, но все равно пойдет на первый срок", - написал оппозиционер в Twitter.

Как интересно получается.

Действующая конституция гарантирует, что я точно могу участвовать в президентских выборах, а Путин - точно не может.

На практике же, я выиграл два суда в ЕСПЧ и всё равно Не могу.

А Путин был у власти 20 лет, но всё равно пойдёт на первый срок. - Alexey Navalny (@navalny) March 10, 2020

Перед этим Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об обнулении учета президентских сроков Владимира Путина, что позволит действующему хозяину Кремля баллотироваться еще на два президентских срока.