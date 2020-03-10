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Espreso.tvОбществоМинцифры работает над введением электронного голосования на выборах

Минцифры работает над введением электронного голосования на выборах

Министерство цифровой трансформации Украины работает над введением электронного голосования на выборах

Об этом сообщает пресс-служба министерства на странице в сети Facebook.

"Мы работаем над тем, чтобы ввести электронное голосование на выборах. На прошлой неделе народные депутаты комитетов по цифровой трансформации и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Центральная избирательная комиссия и Минцифры на совместном совещании обсуждали будущий законопроект об электронном голосовании", - говорится в сообщении.

В министерстве сообщили, что уже есть: исследования, подтверждающие целесообразность внедрения новых избирательных технологий, проведенное международными партнерами IFES Ukraine при поддержке USAID Ukraine - USAID Украины и UK aid; рабочая группа, которая работает над будущим законопроектом; первая концепция законопроекта от депутатов; концепция пилотного э-голосования на избирательных участках.

В ведомстве предупредили, что на местных выборах, которые должны состояться осенью 2020 года, полноценного е-голосования еще не будет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3180457

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