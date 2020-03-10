Много говорим о VAR, а хочется говорить о футболе, - Ковалец

10 марта, 2020, 15:28

Украинский тренер Сергей Ковалец рассказал о своем отношении к VAR, которую недавно ввели на матчах УПЛ

Об этом он заявил в эфире программы "Футбольный формат" на Еспресо.TV.

Эксперт программы "Футбольный формат" Ковалец рассказал о своем отношении к VAR, которую недавно ввели на матчах УПЛ.

"Сколько есть правил в футболе? Правил семнадцать. Видеоассистент арбитра новый для нас. И совет тренерам - пригласите к себе арбитров, на теоретическое занятие, пусть они проведут для футболистов это занятие, ведь это очень важно для игроков. Вот мы были на семинаре для команд, который проводил Лучано Луче (председатель комитета арбитров УАФ). Там присутствовали тренер, капитан, представитель команды. А важно, чтобы вся команда была, чтобы они задавали арбитрам вопросы. Вот тогда будет меньше этих проблем, ведь уже много об этомговорится, а хочется больше говорить о футболе.

Приведу пример правил дорожного движения. Вот мы привыкли ехать сто километров в час. А там на трассе повесили знак, что можно только семьдесят. А мы еще по инерции, по привычке едем сто. И тебя уже сфотографировали, и приходит штраф. Так и с VAR - его по инерции будут смотреть, и игроки должны уже делать акцент, чтобы меньше было грубости, опасных подкатов.

Я согласен с Александром Бабичем, что футбол - не балет. Но мы говорим о травматизме на поле. И мы видели, что много удалений было после грубой игры, с возможностью нанесения травмы сопернику", - сказал Сергей Ковалец.