Люди, связанные с нардепом от "Слуги народа" Сольским и экс-главой ОП Богданом, рейдернули агробизнес в Киевской области, - Bihus.info

Об этом говорится в расследовании Bihus.info, передает Цензор.Нет .

Более тысячи гектаров земли в Киевской области более десяти лет обрабатывал кооператив "Новоселицкий", пока не выбрали нового руководителя.

"Чтобы это провернуть, собрали уволенных работников, выбрали себе "директора" Наталью Войтенко. Протокол сразу заверила нотариус (в Киеве) и государственный регистратор (в Ирпене). Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн грн на счетах агрокомпании ", - говорится в сообщении.

Зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков. На половину полученной суммы Войтенко купил полторы тысячи тонн цемента.

Информация о рейдерском захвате кооператива на Киевщине появилась весной 2019 года, жители села Ольшанская Новоселица Киевской области устраивали пикеты под парламентом, обращались ко всем властным структурам.

Рейдернули агробизнес люди, связанные с нардепом от "Слуги народа" Николаем Сольским и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, утверждается в расследовании.

На собрании был человек, который не имеет никакого отношения к тому, что происходит, - юрист Алексей Оленченко.

За месяц до собрания он зарегистрировал клон захваченного кооператива. Юрист работал на компанию Сольского.

Журналисты напомнили, что аграрные интересы объединяют нардепа с Богданом и Игорем Пукшиным.

Новая директор выдает от кооператива три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашка и Сергея Матиевского. Одновременно все трое становятся спонсорами партии "Слуга народа". Вместе вносят 5 млн грн - столько же, сколько Войтенко вывела с предприятия.