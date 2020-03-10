Люди, связанные с нардепом от "Слуги народа" Сольским и экс-главой ОП Богданом, рейдернули агробизнес в Киевской области, - Bihus.info
Об этом говорится в расследовании Bihus.info, передает Цензор.Нет .
Более тысячи гектаров земли в Киевской области более десяти лет обрабатывал кооператив "Новоселицкий", пока не выбрали нового руководителя.
"Чтобы это провернуть, собрали уволенных работников, выбрали себе "директора" Наталью Войтенко. Протокол сразу заверила нотариус (в Киеве) и государственный регистратор (в Ирпене). Войтенко получила 1000 га земли, всю технику кооператива и доступ к более 11 млн грн на счетах агрокомпании ", - говорится в сообщении.
Зернохранилища и технику сразу взяли под контроль люди в камуфляже без опознавательных знаков. На половину полученной суммы Войтенко купил полторы тысячи тонн цемента.
Информация о рейдерском захвате кооператива на Киевщине появилась весной 2019 года, жители села Ольшанская Новоселица Киевской области устраивали пикеты под парламентом, обращались ко всем властным структурам.
Рейдернули агробизнес люди, связанные с нардепом от "Слуги народа" Николаем Сольским и экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, утверждается в расследовании.
На собрании был человек, который не имеет никакого отношения к тому, что происходит, - юрист Алексей Оленченко.
За месяц до собрания он зарегистрировал клон захваченного кооператива. Юрист работал на компанию Сольского.
Журналисты напомнили, что аграрные интересы объединяют нардепа с Богданом и Игорем Пукшиным.
Новая директор выдает от кооператива три доверенности на юридическое представительство. Юристами захваченного предприятия назначают Юрия Козака, Андрея Рубашка и Сергея Матиевского. Одновременно все трое становятся спонсорами партии "Слуга народа". Вместе вносят 5 млн грн - столько же, сколько Войтенко вывела с предприятия.
- Напомним, в апреле 2019 года Нацполиция сообщала, что в Киевской области неизвестные в балаклавах попытались захватить аграрный кооператив и снять с должности главу Ольшанского сельсовета.
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