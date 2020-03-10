Лучшая украинская футболистка перешла в американский клуб
Об этом сообщает Vlasno.info.
В течение 4-х лет 16-летняя украинка Христюк будет учиться и жить в США и выступать за команду из Вирджинии.
"Сбылась моя мечта. Я официально подписала соглашение с Old Dominion University. Хочу поблагодарить свою семью за поддержку и веру в меня. Также спасибо своей команде и тренерам, без которых это было бы невозможно", - сказала футболистка.
Юлия Христюк является лучшей молодой футболисткой Украины и кандидатом в мастера спорта, в США она отправится в августе этого года. Христюк попала в клуб благодаря проекту американской женской футбольной лиги, в ходе которого ежегодно одна спортсменка из Украины переходит в США. Перелет, проживание, питание и обучение - оплачивается американской стороной.
Женская сборная США по футболу считается одной из лучших в мире, американки 4 раза побеждали на чемпионате мира, а также 4 раза брали золото Олимпийских игр.
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