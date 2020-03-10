Котировки украинских евробондов и ВВП-варрантов обвалились, - СМИ
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина после опроса участников рынка.
По итогам понедельника ВВП-варранты стоили около 81,8% номинала, хотя прошедшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели назад за них давали 107,5% номинала.
Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, 2021 - 5,7%, 2022 - 6%, 2023 - 6,9% и в 2025 - 7,3% годовых.
Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 7,6%, в 2026-2027 годах - 7,7-7,9%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году - 8,3%.
С момента последнего локального максимума, достигнутого чуть больше двух недель назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 2,6 п.п.
Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировались в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых ). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.
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