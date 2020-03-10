Котировки украинских евробондов и ВВП-варрантов обвалились, - СМИ

10 марта, 2020, 11:55

9 марта ВВП-варранты Украины подешевели на 9,2%, а доходность еврооблигаций выросла на 1-1,1 процентного пункта

Об этом сообщает ЭП со ссылкой на Интерфакс-Украина после опроса участников рынка.

По итогам понедельника ВВП-варранты стоили около 81,8% номинала, хотя прошедшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 4,9% годовых, 2021 - 5,7%, 2022 - 6%, 2023 - 6,9% и в 2025 - 7,3% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 7,6%, в 2026-2027 годах - 7,7-7,9%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году - 8,3%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого чуть больше двух недель назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили в среднем на 2,6 п.п.

Еврооблигации в евро, выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировались в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" опускались в цене до 80% от номинала (около 7,2% годовых ). Однако к концу дня их котировки подросли до 82%.