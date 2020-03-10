Коронавирус в Украине: в Черновцах за день госпитализировали трех человек с подозрением, - ОГА

10 марта, 2020, 21:09

В течение дня 10 марта в больницу Черновцов госпитализировали сразу трех человек, которых проверят на коронавирус

Об этом сообщают в пресс-службе Черновицкой ОГА.

"С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на Covid-19 в больнице сейчас находятся 5 человек", - говорится в сообщении.

Также в областной государственной администрации сообщили, что состояние одного инфицированного коронавирусом пациента стабильное.

"Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом Covid-19. Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается", - добавили в областной администрации.