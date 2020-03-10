Коронавирус в Украине: в Черновцах за день госпитализировали трех человек с подозрением, - ОГА
10 марта, 2020, 21:09
В течение дня 10 марта в больницу Черновцов госпитализировали сразу трех человек, которых проверят на коронавирус
Об этом сообщают в пресс-службе Черновицкой ОГА.
"С подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу в течение дня госпитализированы три человека. Все они имеют признаки инфекционного заболевания. Таким образом, с подозрением на Covid-19 в больнице сейчас находятся 5 человек", - говорится в сообщении.
Также в областной государственной администрации сообщили, что состояние одного инфицированного коронавирусом пациента стабильное.
"Лондонская лаборатория подтвердила результаты украинских исследований инфицирования черновчанина вирусом Covid-19. Состояние мужчины стабильное, лечение продолжается", - добавили в областной администрации.
- Напомним, 9 марта у зараженного COVID-19 жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус.
- В ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занять до 6 недель. В тяжелых случаях - до нескольких месяцев.
- По данным украинской разведки, Россия выдворила украинца, возвращавшегося из Китая в ОРДЛО, несмотря на наличие у него российского "паспорта".
- Позже стало известно, что в ОРДО госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.
- По состоянию на 10 марта Украина проверила 40 подозрений на коронавирус. Обнаружен один случай. Еще четыре на стадии проверки.
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время страна получит дополнительно 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, а также, что 15-16 марта поступят быстрые тест-системы.
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