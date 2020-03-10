Коронавирус: в штаб-квартире ООН ввели ограничения, - пресс-секретарь представительства Украины
Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.
С 10 марта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке закрыта для общих посетителей, а также отменены все экскурсионные туры. В офисах секретариата ООН будет работать только критический персонал. Для остального персонала введена вахтенная форма - 2 дня на работе, 3 дня дистанционно.
Также представители 9 стран, где зафиксированы существенные вспышки коронавируса - Китай, Южная Корея, Франция, Германия, Италия, Индия, Непал, Таиланд и Камбоджа, должны отложить на три месяца ротацию своих военных и полицейских контингентов в операциях ООН.
Кроме того будут минимизированы широкоформатные заседания, а постоянным представительствам рекомендуют принимать участие в ежедневных заседаниях ООН в сокращенном составе.
При этом в настоящее время не планируется полное закрытие зданий Организации.
- Одному из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе подтвердили диагноз заражения коронавирусом COVID-19.
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