Коронавирус: в штаб-квартире ООН ввели ограничения, - пресс-секретарь представительства Украины

10 марта, 2020, 20:29

Организация Объединенных Наций ввела ограничительные мероприятия в связи с распространением коронавируса в мире

Об этом сообщил пресс-секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в Facebook.

С 10 марта штаб-квартира ООН в Нью-Йорке закрыта для общих посетителей, а также отменены все экскурсионные туры. В офисах секретариата ООН будет работать только критический персонал. Для остального персонала введена вахтенная форма - 2 дня на работе, 3 дня дистанционно.

Также представители 9 стран, где зафиксированы существенные вспышки коронавируса - Китай, Южная Корея, Франция, Германия, Италия, Индия, Непал, Таиланд и Камбоджа, должны отложить на три месяца ротацию своих военных и полицейских контингентов в операциях ООН.

Кроме того будут минимизированы широкоформатные заседания, а постоянным представительствам рекомендуют принимать участие в ежедневных заседаниях ООН в сокращенном составе.

При этом в настоящее время не планируется полное закрытие зданий Организации.