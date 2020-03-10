Коронавирус: украинцы на борту Grand Princess не имеют заражения, - МИД

10 марта, 2020, 19:50

Все украинцы на борту лайнера Grand Princess не имеют признаков инфицирования коронавирусом

Об этом Укринформу сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"По информации Госдепа США, на борту лайнера находится 49 граждан Украины, из них 47 - члены экипажа и 2 пассажира. 8-9 марта консулом Генерального консульства Украины в Сан-Франциско были проведены телефонные разговоры с указанными гражданами Украины", - сказал он.

Погорельцев сообщил, что в ходе беседы выясненилось, что украинцы пока не имеют признаков инфицирования коронавирусом.

"По сообщению Государственного Департамента США, граждане США будут эвакуированы на карантин на военные базы штата Калифорния. Иностранные граждане будут находиться на судне до момента решения вопроса их возвращения в страны постоянного проживания", - добавил представитель украинского МИД.