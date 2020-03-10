Коронавирус: президент Грузии отменила поездку в Украину

10 марта, 2020, 21:36

Грузинский президент Саломе Зурабишвили отменила свои зарубежные визиты из-за опасности, связанной с распространением эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на официальное заявление администрации президента страны

"Президент Грузии, в координации с другими ветвями власти, отменила запланированные в Болгарию, Украину и Бельгию визиты. До публикации об этом решении было сообщено нашим партнерам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, количество умерших от коронавируса в мире увеличилось до 4027. Всего было выявлено 114 458 случаев, 64 270 человек выздоровели.

Сейчас в Грузии подтверждены 15 случаев заболевания коронавирусом. На карантине находятся 178 человек. После 21 февраля рекомендации на самоизоляцию даны 1108 гражданам.