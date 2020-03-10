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Espreso.tvОбществоКоронавирус на лайнере Diamond Princess: двое украинцев находятся в больницах Токио

Коронавирус на лайнере Diamond Princess: двое украинцев находятся в больницах Токио


фото: reuters
По состоянию на 9 марта 2020 года двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и у которых было диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медицинских учреждениях города Токио

Об этом сообщает Telegram канал МЗ " Коронавирус_инфо ".

"По состоянию на 9 марта 2020 года двое граждан Украины, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и у которых было диагностировано наличие вируса COVID-19, продолжают находиться в медицинских заведениях. Токио. Сейчас состояние наших соотечественников удовлетворительное", - говорится в сообщении .

Также отмечается, что двое других украинцев уже прошли необходимый курс лечения, выписаны из медучреждений и сейчас находятся в местных гостиницах.

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  • В мире заболели уже более 114 000 человек.
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