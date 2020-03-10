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Espreso.tvОбществоКоронавирус: МИД создал оперативный штаб для реагирования на распространение в мире

Коронавирус: МИД создал оперативный штаб для реагирования на распространение в мире

Министерство иностранных дел Украины создало оперативный штаб для координации работы органов власти и международных организаций с целью защиты украинских граждан за границей и предоставления актуальной информации о распространении COVID-19 в мире

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативный штаб был создан по инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Коронавирус - быстрый и опасный. В то же время МИД  должен быть быстрым, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Поэтому сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они ни находились , вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой украинского государства, которое окажет необходимую поддержку и помощь", - заявил министр.

Также ведомство создало специальные страницы в социальных сетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространении коронавируса в мире.

По словам министра, главная цель оперативного штаба - координация работы МИД с причастными органами власти в Украине и представительствами международных организаций по оказанию помощи гражданам Украины, которые находятся за границей на территориях, пораженных коронавирусом.

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