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Espreso.tvОбществоКонгресс США получил доступ к секретным материалам по делу вмешательства РФ в выборы, - CNN

Конгресс США получил доступ к секретным материалам по делу вмешательства РФ в выборы, - CNN

10 марта апелляционный суд округа Колумбия принял решение, согласно которому контролируемая демократами Палата представителей США может получить доступ к засекреченным материалам "русского" расследования спецпрокурора Роберта Мюллера

Об этом сообщает CNN.

"Палата представителей выиграла дело о доступе к засекреченным материалам жюри присяжных, собранным в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, а также к заретушированным цитатам в докладе Мюллера", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что судья окружного суда, который возглавил коллегию, "жестко раскритиковал" аргументы министерства юстиции по сохранению под грифом секретности материалов расследования Мюллера.

Администрация президента США Дональда Трампа и министерство юстиции могут обратиться в Верховный суд или апелляционный суд в Вашингтоне, чтобы обжаловать принятое решение.

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