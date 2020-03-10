Конгресс США получил доступ к секретным материалам по делу вмешательства РФ в выборы, - CNN
10 марта, 2020, 21:13
10 марта апелляционный суд округа Колумбия принял решение, согласно которому контролируемая демократами Палата представителей США может получить доступ к засекреченным материалам "русского" расследования спецпрокурора Роберта Мюллера
Об этом сообщает CNN.
"Палата представителей выиграла дело о доступе к засекреченным материалам жюри присяжных, собранным в ходе расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, а также к заретушированным цитатам в докладе Мюллера", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что судья окружного суда, который возглавил коллегию, "жестко раскритиковал" аргументы министерства юстиции по сохранению под грифом секретности материалов расследования Мюллера.
Администрация президента США Дональда Трампа и министерство юстиции могут обратиться в Верховный суд или апелляционный суд в Вашингтоне, чтобы обжаловать принятое решение.
- Напомним, ранее Комитет по разведке Конгресса США предупредил о возможном вмешательстве России в президентские выборы 2020 года.
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