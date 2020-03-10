Кашляла на стюардессу: китаянка спровоцировала драку в самолете во время проверки на коронавирус
10 марта, 2020, 17:59
В аэропорту Шанхая пассажирка рассердмлась из-за задержания самолета на срок до 10 часов для проверки на коронавирус
Поведение женщины сняли на видео, которое загрузили на YouTube.
"Случай произошел в аэропорту Шанхая. После прилета лайнера Thai Airways, стало известно, что всех пассажиров проверят на коронавирус. Сначала женщина кричала и требовала выпустить ее из самолета. При этом она намеренно покашляла на стюардессу и спровоцировала драку", - говорится в подписи к видео.
Впоследствии пассажирка успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.
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