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Espreso.tvОбществоКашляла на стюардессу: китаянка спровоцировала драку в самолете во время проверки на коронавирус

Кашляла на стюардессу: китаянка спровоцировала драку в самолете во время проверки на коронавирус


фото: reuters
В аэропорту Шанхая пассажирка рассердмлась из-за задержания самолета на срок до 10 часов для проверки на коронавирус

Поведение женщины сняли на видео, которое загрузили на YouTube.

"Случай произошел в аэропорту Шанхая. После прилета лайнера Thai Airways, стало известно, что всех пассажиров проверят на коронавирус. Сначала женщина кричала и требовала выпустить ее из самолета. При этом она намеренно покашляла на стюардессу и спровоцировала драку", - говорится в подписи к видео.

Впоследствии пассажирка успокоилась и согласилась дождаться осмотра и проверки.

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