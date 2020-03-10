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Espreso.tvОбществоКабмин назначил и.о. министра образования

Кабмин назначил и.о. министра образования


фото: Пресслужба Міністерства освіти та науки України
10 марта временно исполняющим обязанности министра образования стал историк Юрий Полюхович. При предыдущем правительстве он был первым заместителем министра Анны Новосад

Соответствующее решение о назначении и.о. министра образования Юрия Полюховича было принято на заседании правительства, передает пресс-служба министерства.

"Очень важно, чтобы действовал принцип непрерывности власти. Для меня честь - исполнять обязанности министра. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы министерство работало слаженно и надлежащим образом выполняло свои функции ", - отметил и.о. Министра образования и науки.

Справка:

Юрий Полюхович родился 1 ноября 1980 года в г. Костополь Ровенской области.

Степень магистра по истории получил в 2003 году в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

В течение 2009-2012 годов учился в аспирантуре Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат исторических наук. Автор более 40 научных публикаций.

С 2000 года - представитель Украины в Европейской ассоциации исследователей культуры майя WAYEB.

В течение 2014-2016 был научным сотрудником (постдокторантура) Университета штата Калифорния, Чико (США). Работал также в Национальном институте антропологии и истории (Мексика).

Имеет опыт работы в частных компаниях, в которых, в частности, занимался вопросами развития инноваций.

С 2014 до 2016 года был советником Министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавляет общественную организацию "Украинский научно-исследовательский фонд".

Свободно владеет английским, испанским и классической чольти (речь иероглифической письменности майя).

11 сентября 2019 года был назначен на должность первого заместителя 11-го Министра образования и науки Украины Анны Новосад. Работу в МОН совмещает с преподаванием в Национальном университете имени Тараса Шевченко магистерского курса "История цивилизаций доколумбовой Америки".

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