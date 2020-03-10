IForum перенесли на осень из-за коронавируса, - решение оргкомитета

10 марта, 2020, 15:06

Украинский форум интернет-деятелей IForum 2020 перенесен на осень из-за распространения коронавируса

Такое решение принял оргкомитет форума, сообщил один из организаторов Алексей Мась в Facebook.

"IForum 2020 перенесен на осень. Это официально (оргкомитет согласовал совместное решение). Это о том, как мы становимся частью непредсказуемого будущего. Но смотрим в него с оптимизмом", - написал Мась.

Он сообщил, что перенос конференции на осень - это ответственный, но необходимый шаг.

"Мы серьезно относимся к здоровью наших участников. Осенью нам будет известно о будущем больше, чем сейчас", - сообщил Мась.

Организаторы считают, что совместными усилиями и общей ответственностью общество трансформируется и сможет защищаться от опасности пандемии и поставить перед собой другие общие задачи.

"Несмотря на то, что это будет первый iForum осенью, уверен он будет еще более необычным. Увидимся осенью", - добавил Мась.