IForum перенесли на осень из-за коронавируса, - решение оргкомитета
Такое решение принял оргкомитет форума, сообщил один из организаторов Алексей Мась в Facebook.
"IForum 2020 перенесен на осень. Это официально (оргкомитет согласовал совместное решение). Это о том, как мы становимся частью непредсказуемого будущего. Но смотрим в него с оптимизмом", - написал Мась.
Он сообщил, что перенос конференции на осень - это ответственный, но необходимый шаг.
"Мы серьезно относимся к здоровью наших участников. Осенью нам будет известно о будущем больше, чем сейчас", - сообщил Мась.
Организаторы считают, что совместными усилиями и общей ответственностью общество трансформируется и сможет защищаться от опасности пандемии и поставить перед собой другие общие задачи.
"Несмотря на то, что это будет первый iForum осенью, уверен он будет еще более необычным. Увидимся осенью", - добавил Мась.
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